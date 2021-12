Luxury Bike Hotels, il cicloturismo a 5 stelle

13:27

“Tutto è iniziato da un’analisi di mercato, nel settore in cui già lavoravo dal 2013, quello del cicloturismo. C’erano tante piccole directory di bike hotel da una parte, mentre, dall’altra, tour operator, soprattutto stranieri, che vendevano il ‘cicloturismo’ in Italia a prezzo alto. L’illuminazione è stata quella di considerare che c’era un turismo fuori stagione e altospendente da mettere in contatto diretto con strutture adatte a quel profilo di utenza. Nasce così Luxury Bike Hotels”. Ludovica Casellati racconta così la sua creatura: Lbh, ovvero Luxury Bike Hotels, il portale da lei fondato nel 2017 e perfezionato con un nuovo brand identity nel 2019, a dispetto di tutte le difficoltà crollate addosso al comparto a causa della pandemia.

Lbh integra nella sua vetrina gli alberghi di maggior lusso del nostro territorio che però, in più, presentano a un visitatore molto speciale un valore aggiunto: ovvero il top dei servizi per il cicloturismo, settore che sta producendo numeri stellari in Italia e in tutta Europa, malgrado il drammatico evento del Covid 19... (continua su HotelMag)