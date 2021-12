Hotel e cancellazioni: le regole da seguire per viaggiare senza problemi

di Amina D'Addario

12:24

Norme che cambiano dall'oggi al domani e ora anche la variante Omicron a incombere sulle vacanze degli italiani. Viaggiare può sembrare davvero un percorso a ostacoli. Ma non è così: godersi alcuni giorni di relax è possibile, occorre solo tenere a mente alcune regole in materia di Green pass e policy di cancellazione sintetizzate dal Corriere della Sera.

Per accedere alle strutture ricettive non è necessario il "'super' Green pass, basta quello 'base' che si ottiene con l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare.

Ma cosa succede se si è costretti a rinunciare perché positivi o in quarantena? “In generale - spiega il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca - gli albergatori stanno mostrando grande flessibilità e vanno incontro al cliente che chiede la possibilità di poter cancellare senza penali”. Ma, avverte, "non ci sono regole nazionali"; quindi il consiglio è di informarsi prima su qual è la policy applicata dalla struttura.



Cosa aspettarsi se si è prenotato su Airbnb? “In generale i termini di cancellazione - avvertono dalla piattaforma - sono stabiliti autonomamente dall’host e in evidenza sia nell’annuncio sia nel processo di prenotazione”.