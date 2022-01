Maldive: tre aperture nei prossimi 5 anni per Sun Siyam Resorts

di Gaia Guarino

10:04

Sun Siyam Resorts guarda ai prossimi mesi con ottimismo, le strutture del gruppo maldiviano riportano già oggi un’occupazione di circa l’80% e il mercato italiano sta velocemente riprendendo i ritmi pre-covid. A dicembre 2021, infatti, l’Iru Fushi ha visto proprio l’Italia come terzo Paese per numero di presenze.

L’orizzonte per i 5 anni a venire prevede l’apertura di tre nuovi resort nell’atollo di Malè Sud, il progetto è ancora in fase di definizione ma si tratterà di un quattro stelle, un cinque

stelle e un cinque stelle lusso.



Attualmente, l’ultimo resort inaugurato è il Siyam World Maldives nell'atollo di Noonu, frutto di un investimento di circa 350 milioni di dollari che ha dato vita a un hotel dove a dominare è il lusso. Si tratta di una destinazione per tutti dove le esperienze sono state disegnate per soddisfare ogni target di età, per accontentare ogni desiderio degli ospiti con una formula all-inclusive per una vacanza senza pensieri.



Sun Siyam Resorts per il trade

Sun Siyam Resorts punta anche al trade che sarà coinvolto in diverse iniziative. È prevista la formazione sul prodotto, dei fam trip e una serie di progetti di comunicazione e Pr che vedranno protagonista la stampa durante dei press trip nel corso del 2022.