Le Collectionneurs: 16 new entry in Italia, 11 alberghi e 5 ristoranti

10:51

Sono 16 le new entry italiane nella community Les Collectionneurs, che a livello globale presenta 540 indirizzi in 14 Paesi del mondo accomunati da un’accoglienza di livello ma soprattutto da un ristorazione eccellente.

Fra gli 11 albergatori e i 5 ristoratori appena entrati nella Guida 2022, due resort di montagna, l’Hotel Granbaita Dolomites a Selva di Val Gardena e il Savoia Mountain Resort a Bardonecchia, entrambi reduci da un restyling di livello.



Nel centro storico di Sirmione entra La Speranzina Restaurant & Relais, un’intima ed elegante dimora, mentre a mezzora da Udine, Nodo Hotel è un nuovissimo indirizzo, immerso nel verde, tra alberi secolari ed opere d’arte. In Umbria, nel cuore della Valnerina, s’incontra il Castello di Postignano, un albergo diffuso all’interno di un borgo medievale.



Un nuovo indirizzo va ad arricchire l’offerta in Toscana: fuori Firenze, sulla collina che si affaccia su Montevarchi, ecco Villa Sassolini Luxury Boutique Hotel & Spa, una residenza di campagna che racchiude all’interno ambienti eleganti dal raffinato stile country-chic.



Guardando a Sud, spazio alla Calabria con Azienda Ceraudo - Ristorante Dattilo che si trova all’interno di un caratteristico borgo rurale calabrese, alla Puglia, con il Filippo de Raho Agri Bio Relais, in ambienti ricchi di storia e alla Sicilia, che propone tre nuovi indirizzi. Si tratta di Baglio Occhipinti, di cui TTG ha già parlato, Country House Villadorata, una residenza rurale di fine Ottocento, immersa in una grande tenuta e poi, nel centro di Noto, le Sikelia Suites, un esempio di design moderno e stile settecentesco uniti armoniosamente.



Per quanto riguarda i ristoranti, entrano nella guida il Felix Lo Basso Home & Restaurant a Milano, Villa Maiella in Abruzzo, il ristorante stellato Il Tino a Fiumicino, la Locanda De Banchieri in Lunigiana, il ristorante Bracali in Maremma.