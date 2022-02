Sixt e Accor, accordo per fidelizzare i clienti

14:22

Sixt e Accor hanno stretto un nuovo accordo di partnership strategica. L'alleanza, come riportato da Travelmole, fornirà vantaggi aggiuntivi agli ospiti di Accor e aumenterà la visibilità globale del marchio Sixt tra i clienti business e leisure.



Nell'ambito della collaborazione a lungo termine, i membri Accor with All - Accor Live Limitless - possono raccogliere punti per il programma fedeltà All quando prenotano un'auto a noleggio con Sixt. I punti maturati verranno automaticamente aggiunti al numero di punti già collezionati.

Pubblicità

Regine Sixt, senior executive president international marketing di Sixt, ha spiegato: "Questa partnership strategica è un'alleanza fra due marchi forti; due marchi premium nel settore turistico stanno unendo i loro punti di forza per ottenere sinergie e continuare a crescere”.