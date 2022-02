Bluserena, inizia il recruiting: partono le Academy gratuite

11:35

Incominciano questo mese le Academy Bluserena, i percorsi di formazione gratuita e specializzata che l’azienda - recentemente acquisita dalla spagnola Azora - organizza per aspiranti direttori d’hotel, economi, segretari di ricevimento, addetti uffici booking e qualità, prevenzione e amministrazione del personale, ma anche per cuochi, camerieri e baristi.

Le Academy Bluserena offrono tre differenti percorsi formativi: Cucina e Sala-Bar, Hotel e Direzione d’Hotel. La partecipazione alle Academy Bluserena sarà gratuita per quanti, a seguito della fase d’aula, completeranno il percorso con il tirocinio retribuito in una delle strutture Bluserena durante le stagioni estive 2022 o 2023. L’operatore ha nel portafoglio 13 tra villaggi turistici e resort 4 e 5 stelle in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo e Piemonte. I corsi si svolgeranno in modalità online o in presenza, in funzione della situazione epidemiologica.



I tre percorsi

Le Academy Cucina e Sala-Bar si rivolgono a giovani motivati ad acquisire competenze ed esperienze nel settore della ristorazione alberghiera, con l’obiettivo d’inserimento in brigate di cucina e nei reparti Sala e Bar. La Hotel Academy è invece rivolta a giovani motivati a specializzarsi con un percorso teorico e pratico nel settore alberghiero. Sono previsti diversi corsi di formazione: Front e Back office, Amministrazione personale, Economato e Ufficio Acquisti, Qualità e Prevenzione.



Infine, uno speciale corso Direzione d’Hotel è dedicato a quanti abbiano ricoperto ruoli di responsabilità nel turismo o nella ristorazione e aspirino alla direzione di una struttura ricettiva.

Per le informazioni e le iscrizioni basta consultare la sezione “Lavora con noi” del sito Bluserena.