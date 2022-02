Leo Messi apre due nuovi alberghi di lusso: cresce il portfolio della sua MiM Hotels

08:00

Leo Messi fa centro anche nel turismo. Il calciatore, entrato nel business dell’hotellerie nel 2017, si appresta infatti ad ampliare il portfolio della sua catena MiM Hotels.

Entro la fine del 2022, il pallone d’oro aprirà due nuovi alberghi di lusso. Il primo sarà l’Hotel MiM Sotogrande, al debutto il prossimo aprile in Andalusia. Al suo interno, anticipa corrieredellosport.it, 45 stanze, due ristoranti, una palestra, spa e campi da golf.



Il secondo, di cui ancora non si conoscono data di debutto e nome, sorgerà invece in Andorra e si rivolgerà principalmente alle famiglie.



Attualmente, il marchio MiM Hotels conta quattro strutture, situate a Barcellona, Ibiza, Maiorca e Val d’Aran.