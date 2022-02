Lavoro nel turismo: partono in Liguria i corsi di formazione Its

13:27

Prendono il via i nuovi corsi degli Its in Liguria, per formare professionalità in vari ambiti, da quello alberghiero a quello marittimo, dall’agroalimentare al digitale. Si tratta di percorsi post diploma gratuiti che Regione Liguria è in grado di offrire con l’impegno di risorse e grazie alle fondazioni nate sul territorio.

Tra i percorsi Its, sono due quelli che riguardano il turismo, da cui usciranno, tra due anni, 50 figure professionali per il settore. “Siamo sensibili alle richieste occupazionali del comparto turistico ligure – ha sottolineato l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Gianni Berrino -, che, con l’assunzione di figure sempre più qualificate, ambisce ad alzare la qualità dell’offerta: oltre a questi percorsi formativi, a breve verrà rinnovato anche il Patto del Lavoro nel Turismo... (continua su HotelMag)