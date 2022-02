Contributi a fondo perduto per il turismo: le modalità di invio delle istanze

11:56

È pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l'Avviso con le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per l’erogazione dei contributi a fondo perduto per le imprese turistiche (Credito d'imposta art. 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152).

Per l’invio delle istanze è prevista “esclusivamente la procedura online”. Saranno considerate nulle, invece, tutte le domande non compilate e presentate digitalmente.



La domanda di accesso ai contributi, precisa l’Avviso, “può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 17:00 del giorno 30 marzo 2022 con le seguenti modalità: 1) accesso tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line; 2) inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda; 3) caricamento del modulo di domanda di agevolazione, debitamente compilato e digitalmente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente e dei relativi allegati; 4) invio della domanda; 5) rilascio da parte della piattaforma on line dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della medesima e il suo codice identificativo”.



La domanda deve pervenire completa delle informazioni previste in ogni sua parte e nei relativi allegati.



Il resto delle informazioni è disponibile nell’Avviso, consultabile a questo link



La modulistica da scaricare per l'invio delle istanze è invece disponibile sul sito di Invitalia a questo link