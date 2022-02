11:26

Intesa Sanpaolo interviene a sostegno delle imprese turistiche affiancandole nel rilancio legato alle opportunità previste dal Pnrr e dalle iniziative ministeriali.

L’ultima iniziativa messa in campo dall’istituto di credito riguarda l’innalzamento del plafond destinato al settore a 1,2 miliardi di euro e una serie di iniziative da abbinare alle agevolazioni pubbliche.

Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, sottolinea: “Siamo pronti a intervenire a favore di uno dei settori di punta dell’economia italiana e più duramente colpiti dalla crisi sanitaria. Con il supporto delle associazioni del settore, oggi rinnoviamo l’impegno di Intesa Sanpaolo innalzando a 1,2 miliardi le risorse per il settore e favorendo l’accesso dei nostri clienti alle misure pubbliche di incentivazione con nuovi strumenti per il rilancio delle attività ricettive in senso lato. Nostro obiettivo, comune agli obiettivi del Pnrr, è favorire la sostenibilità e la circolarità che questa industria ha già insite, per agevolare una nuova proposta di ospitalità più efficiente per i bilanci delle imprese e di maggiore salvaguardia per l’ambiente che ci circonda”.



In dettaglio, in abbinamento all’ammontare delle risorse pubbliche disponibili complessivamente per 2,4 miliardi di euro, di cui 500 milioni di 'Bonus Turismo' fino al 2025, Intesa Sanpaolo annuncia un nuovo intervento a favore delle imprese ricettive tramite specifiche soluzioni finanziarie: cessione del credito di imposta e finanziamenti a breve e a medio-lungo termine.

Gli interventi prioritari che daranno la possibilità di accedere alle risorse allocate prevedono l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture, la riqualificazione antisismica, la manutenzione straordinaria e la digitalizzazione.



In questa cornice si colloca l’accordo siglato con le associazioni di categoria Confindustria Alberghi, Federalberghi e Federterme al fine di contribuire all’accelerazione degli investimenti nel comparto. Rientrano nelle misure destinate agli associati le soluzioni di finanziamento ideate da Intesa Sanpaolo per contribuire al rilancio delle strutture ricettive italiane, come Suite Loan e S-Loan Turismo.



Intesa Sanpaolo, inoltre, mette a disposizione delle associazioni la propria rete di partnership qualificate, in particolare Forvalue e i suoi partner, per affiancare le imprese nella presentazione dei progetti finalizzati ad acquisire gli incentivi. In collaborazione con Deloitte, nelle prossime settimane Intesa Sanpaolo darà avvio a una serie di incontri territoriali per illustrare alle Pmi clienti il contesto normativo di riferimento alla luce degli incentivi previsti dal Governo per il settore turistico.



“Nella fase di grande riorganizzazione che il periodo post pandemico imporrà alle imprese del turismo – commenta Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - il sostegno di Intesa Sanpaolo a favore del nostro mondo è strategico e provvidenziale. Il sistema ricettivo italiano necessita di azioni di supporto efficaci e tempestive. Intesa Sanpaolo risponde a questo bisogno sul solco del 2021, aumentando il plafond dedicato alle nostre imprese per garantire loro maggior liquidità”.