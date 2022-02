08:03

Arriva un nuovo 25hours Hotel in Italia. Ennismore, la società che controlla il brand, ha avviato le negoziazioni esclusive con KNSA Hospitaliy e P.V.V. Investments per portare un nuovo hotel del marchio nella Penisola dopo quello di Firenze, a Trieste.

Il nuovo 25hours italiano sarà all’interno del monumentale Palazzo Compartimentale, situato in Piazza Vittorio Veneto. Una volta aperto, l’hotel di 160 camere ospiterà anche un ristorante, rooftop bar con piscina, caffè con gelateria, sale meeting ed eventi con un cinema vecchio stile e – per la prima volta per il brand – un beach club privato.



L’inaugurazione è prevista nel 2025, dopo una serie di lavori di ristrutturazione che arricchiranno l’hotel anche di piccoli negozi locali, ubicati al piano terra.



Al momento 25hours ha 14 hotel operativi in tutta Europa ed in Medio Oriente, con 4 in costruzione, tra cui il 25hours Indre By a Copenaghen, che aprirà a marzo 2022.