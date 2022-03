Mandarin Oriental Lago di Como riapre ad aprile con uno Sports and Adventure Manager

08:00

Riaprirà il primo aprile, con tante novità legate allo sport e un’ampia selezione di esperienze, il Mandarin Oriental Lago di Como. Il resort si appresta a tornare in attività con camere e suite rinnovate dallo studio milanese di interior design Reveria e una ricca offerta di attività per chi cerca l’avventura.

A partire da questa stagione, infatti, la struttura si avvarrà di uno Sports and Adventure Manager, che avrà il compito di creare esperienze uniche e itinerari su misura. Tra questi, escursioni panoramiche, sport acquatici, attività innovative come lo Shinrinyoku nei boschi, nonché tour iconici del lago a bordo di una Fiat 500 elettrica.



I pacchetti

Il resort offrirà inoltre pacchetti speciali. ‘Reactivate Your Senses’ include: colazione vista lago; una consulenza privata di 30 minuti con lo Sport and Adventure Manager; un’escursione guidata di tre ore sulla cima del Monte Boletto, per ammirare il lago dall’alto; una riduzione su una seconda attività sportiva; un pranzo di tre portate per due persone (bevande escluse) sulla terrazza del CO.MO Bar & Bistrot; accesso giornaliero all’area termale della Spa; parcheggio gratuito per un veicolo; minibar gratuito in camera (spuntini e bevande analcoliche).



Per chi vuole trascorrere le festività pasquali in tranquillità, invece, Mandarin Oriental Lago di Como offre la formula ‘Lakefront Easter Retreat’, che include: colazione vista lago, amenities speciali all’arrivo in camera o suite; un pranzo o una cena di tre portate per due persone al CO.MO Bar & Bistrot con un menu speciale ispirato ai sapori pasquali, firmato dall’Executive Chef Massimiliano Blasone, bevande escluse; una visita guidata di due ore per scoprire la città di Como; accesso giornaliero all’area termale della Spa; parcheggio gratuito per un veicolo; minibar gratuito in camera (spuntini e bevande analcoliche).