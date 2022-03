QC Terme approda nel cuore di New York

19:33

Da Bormio a New York. Da marzo il marchio QC Terme è arrivato nella Grande Mela, più precisamente a Governors Island di fronte a Brooklyn e Manhattan.

È lì che, come diporta corriere.it, ha sede l’ultima delle spa ideate da Andrea e Saverio Quadrio Curzio. Per ora la struttura conta 2.400 metri quadri, ma si allargherà presto a 6mila. È immersa nel verde con vista spettacolare sullo skyline di New York e dotata di una biosauna che riproduce sulle pareti l’atmosfera e il paesaggio di Central Park. E ancora saune a tema, una lounge-massaggi, i bagni turchi, la stube alpina al profumo di pino, le piscine riscaldate all’aperto, spazi relax e zone gourmet. Il tutto in collaborazione con grandi brand del design e dell’artigianato Made in Italy.