New entry di lusso sul lago di Como: apre il Musa Hotel

16:24

È prevista per il 15 maggio l’inaugurazione di un nuovo indirizzo del lusso in Lombardia: il Musa Hotel Lago di Como. La struttura è un boutique hotel a cinque stelle a Sala Comacina, cui sono annessi il Roteo Ristorante, un fine dining restaurant dove la moderna cucina italiana si fonde con sapori e cibi provenienti da tutto il mondo, Gaia Bar e Villa Musa, una lussuosa residenza privata situata a Mezzegra.

L’hotel è composto da suite e da un appartamento di 83 mq con vista sul lago e cucina atrrezzata. Villa Musa ha invece una superficie di 730 mq, sei camere da letto, vasca idromassaggio e piscina a sfioro con vista sul lago, oltre ad attrezzatura da palestra e cucina completamente attrezzata.



Musa è gestito da Robert Moretti e Matteo Corridori, due executive chef entrambi nati e cresciuti sul lago di Como, sotto la supervisione e la guida della famiglia Gray, imprenditori da 37 anni nel settore del turismo. Dopo quasi 10 anni all’estero, Moretti e Corridori hanno deciso di portare nella cucina tipica locale l’esperienza acquisita in grandi quali il ristorante 3 stelle Michelin Hélène Darroze at the Connaught e il Bulgari Hotel di Dubai guidato da Niko Romito.