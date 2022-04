Lhw e Serenissima Informatica: la via digitale degli hotel

di Alberto Caspani

09:21

Comincia dal Property Management System la trasformazione digitale di The Leading Hotels of the World. La grande catena di resort di lusso indipendenti, che oggi conta 400 strutture in oltre 80 Paesi, ha infatti selezionato anche Protel Pms come software gestionale preferito per gli hotel affiliati. Il sistema è sviluppato in Germania da protel Hotelsoftware GmbH, mentre la distribuzione in Italia e in Spagna è curata da Serenissima Informatica Spa. “Anni di esperienza in entrambi i mercati - spiega Alessandro Calligaris (nella foto), marketing director della società padovana specializzata in software e processi gestionali - hanno permesso a Serenissima Informatica di maturare competenze specialistiche non solo sul piano informatico, ma anche in relazione all’ecosistema delle strutture alberghiere nazionali. Oggi sono ben 29 gli hotel italiani del gruppo insieme a cui lavoriamo, pari a quasi il 50% degli alberghi Lhw presenti nel Belpaese”.

Con Serenissima Informatica le attività di marketing possono essere personalizzate sino ai minimi dettagli, ricavando ad esempio le tariffe più adeguate grazie a un’analisi dei dati di estrema capillarità, ma favorendo anche una completa integrazione delle funzioni di back office, amministrazione e gestione della ristorazione. “Per sviluppare un software PMS adatto agli hotel di lusso - conferma Linda Vallner, vice president Business Development di protel Gmbh - è necessaria una notevole esperienza nel settore alberghiero, in modo da consentire il check-in assistito, un check-out veloce, garantendo che le governanti abbiano tutte le informazioni necessarie per preparare la camera 'perfetta' e i flussi di lavoro raggiungano un alto livello di efficienza"