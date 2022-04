Hard Rock Hotels approda nella Grande Mela

13:58

Hard Rock International annuncia l’apertura dell’Hard Rock New York nel cuore della Grande Mela. Sorge a Midtown accanto Radio City Music Hall, in uno dei quartieri storicamente legato alla musica.

Hard Rock Hotel New York conta 446 camere e suite distribuite su 36 piani, e caratterizzate da un design che richiama i colori della città, ognuna completamente accessoriata per garantire il massimo comfort.



Proprio all’ultimo piano si trova la Rock Star Suite, punta di diamante della struttura, con una suggestiva vista su Manhattan arredata con opere d’arte e memorabilia appartenuti alle più note celebrità della musica mondiale.



Sia i locali sia i viaggiatori potranno vivere un’esperienza unica e immersiva, dove l’ospitalità di alto profilo incontra l’intrattenimento.

Come si legge su travelpulse.com, anche la ristorazione sarà curata offrendo diverse soluzioni per ogni tipo di palato.