Barceló pensa a ridurre la presenza in Spagna

21:00

Le circa 40 strutture di Barceló in Spagna sono sotto la lente del gruppo iberico. Il player sta infatti valutando di ridurre la propria presenza nel Paese, passando al vaglio il proprio portafoglio.

L’obiettivo dell’operazione, come riporta preferente.com, sarebbe quello di ridurre il debito, lievitato negli scorsi anni a causa delle restrizioni di viaggio sancite per contrastare il Covid.



Secondo le ultime cifre disponibili, riprese dal sito di informazione trade spagnolo, il debito del gruppo ammonterebbe a circa 400 milioni di euro; nel 2019 la cifra era ferma a 100 milioni di euro.



Bisogna sottolineare che, per la maggior parte delle 40 strutture in Spagna, Barceló è azionista di minoranza.