Wyndham, al via la campagna per gli agenti dell’area Emea

10:55

Parte oggi la nuova campagna di Wyndham Hotels & Resorts per gli agenti di viaggi dell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Asia).

Attraverso contenuti digitali pubblicati quotidianamente, il gruppo intende formare e informare gli adv su sulle destinazioni emergenti della regione, sulle offerte tailor made per i viaggiatori d’affari e sulle best practice per vendere meglio sul mercato leisure.



Gli agenti dell’area Emea, riporta Travel Mole, saranno anche coinvolti in una serie di concorsi a premio con Wyndham Rewards.