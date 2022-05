Elle entra nell’hotellerie con Elle Hospitality: prima apertura a Parigi

15:55

Elle nell’hotellerie. La prestigiosa rivista di moda si appresta a debuttare nell’industria alberghiera con la divisione Elle Hospitality, che comprenderà due marchi: Elle Maison ed Elle Hotel.

Il primo, riporta Travel Weekly, nasce per essere “accessibile e conveniente”, senza tralasciare design ed eleganza; il secondo, invece, guarda al mercato altospendente, con alberghi di lusso, perfettamente inseriti e immersi nella cultura della destinazione in cui si trovano. Elle Hotel prevede, infatti, di coinvolgere designer e artigiani locali nella progettazione delle camere, delle suite e degli spazi comuni delle strutture.



Le prime aperture

Il primo hotel Elle Maison aprirà in autunno a Parigi, nel 17esimo arrondissement, vicino all’Arco di Trionfo. Di proprietà e gestito da Studio V - sussidiaria del gruppo alberghiero francese Valotel - disporrà di 25 camere. Altre aperture sono previste sempre nella capitale francese, così come nel resto d’Europa e in Cina.



Il debutto di Elle Hotel, invece, è previsto per l’estate del 2023 a Jalisco, in Messico. La proprietà è stata sviluppata in collaborazione con il gruppo immobiliare messicano Actur.