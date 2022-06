Al Mama Shelter Roma yoga e spinnning sul rooftop con vista sulla Capitale

19:30

Fitness con vista sulla Città Eterna. Da oggi, 1° giugno, al 30 settembre Mama Shelter Roma proporrà sessioni di spinning e yoga all’alba e al tramonto sul suo esclusivo rooftop. Le lezioni saranno aperte anche agli ospiti esterni (che non soggiornano in hotel) e consentiranno di godere di una vista mozzafiato sui tetti della Capitale e sulla cupola di San Pietro.

I corsi di yoga si terranno ogni martedì, giovedì e sabato alle 8 e alle 9, per 55 minuti a sessione. Le sessioni di spinning dureranno invece ciascuna 50 minuti, con inizio alle 19 e alle 20, tutti i giorni eccetto martedì e sabato.



I partecipanti potranno usufruire delle docce e dei locker dell’area benessere dell’hotel, Mama Baths, e avranno in dotazione asciugamano, water station e tappetini per lo yoga sanificati.



Come iscriversi

Per iscriversi alle lezioni è sufficiente compilare l’autocertificazione sul proprio stato di salute, il cui modulo è fornito alla reception dell’hotel.



Per informazioni, tariffari e prenotazioni è possibile scrivere a reception.roma@mamashelter.com o telefonare allo 06 9453 8904.