Scompare Roberto Wirth, anima dell’hotel Hassler di Roma

10:31

È scomparso ieri, 5 giugno, uno dei grandi dell’hotellerie italiana. A soli 72 anni è, infatti, mancato Roberto Wirth, proprietario, direttore generale e anima dell’hotel Hassler, icona della ricettività 5 stelle romana, che guarda via Condotti dalla scalinata di Piazza di Spagna.

Figlio di albergatori da 5 generazioni, Wirth oltre all’Hassler ha voluto espandere l’azienda e ampliare il portfolio. Nascono così Il Palazzetto, Parco del Principe in Toscana, Borgo Bastia Creti in Umbria e Hotel Vannucci a Città della Pieve.



Sordo fin dalla nascita, con grande forza di volontà ha frequentato la Scuola alberghiera di Stresa e la Cornell University e nel mondo dell’hotellerie era riconosciuto come una figura brillante e lungimirante.



Presidente dell’Associazione di via Sistina-via F. Crispi a Roma, ha fondato la onlus Cabbs, che supporta i bambini sordi e sordociechi da 0 a 6 anni e le loro famiglie.



Il direttore e la redazione di TTG Italia si uniscono al cordoglio del mondo del turismo e al lutto della famiglia.