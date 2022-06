Virgin Hotels punta sui resort di lusso: Italia nel mirino

11:39

Virgin Hotels punta il mirino sull’Italia per l’apertura di nuovi resort. Il gruppo alberghiero di Sir Richard Branson starebbe pensando di spingere sui villaggi di lusso a marchio Virgin Limited Edition, per lanciare pacchetti ‘stay-and-sail’ in sinergia con Virgin Voyages. Un progetto che interesserà anche la Penisola, sotto la lente del gruppo insieme a - riporta Travel Weekly - Portogallo, Grecia, Spagna e Caraibi.

“Parte del nostro focus strategico sui resort, in particolare, è quello di integrare l’offerta di Virgin Voyages” ha spiegato alla testata il ceo di Virgin Hotels, James Bermingham.



Per le aperture in Italia, però, bisognerà attendere. Il gruppo si concentrerà inizialmente sulle destinazioni in cui operano già le navi Virgin Voyages, come Ibiza e i Caraibi.