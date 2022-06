Radisson raddoppia in Tunisia, apertura nella città di Sfax

08:47

Sarà situato nella città di Sfax il secondo albergo tunisino di Radisson Hotel Group. Una new entry che fa parte del piano di ampliamento del portfolio nel continente africano, dove verrà superata la quota di 100 strutture tra quelle già operative e quelle in via di relizzazione.

Il Radisson Hotel Sfax avrà 88 camere e suite e diventerà il primo albergo upscale di una città in evoluzione e dove la domanda business e mice è in continua crescita. Completano poi l’offerta due ristoranti e una spa.



"Situata sulle rive meridionali del Mar Mediterraneo - commenta Tim Cordon, Area Senior Vice President, Middle East & Africa at Radisson Hotel Group -, Sfax è sia una destinazione turistica che offre secoli di cultura e storia, sia uno dei più importanti centri commerciali della Tunisia. Pertanto, abbiamo progettato radisson Hotel Sfax per soddisfare sia i turisti che i viaggiatori d'affari".