Hilton firma il nuovo concept per il food negli eventi: Making Moments

Si chiama 'Making Moments' il nuovo concept lanciato da Hilton per arricchire ogni tipologia di eventi con esperienze gastronomiche di ogni tipo. "Sappiamo che il food è una degli assi portati in qualsiasi evento - commenta Alessandro Cabella, Hilton Area General Manager Italy - e siamo fieri di proporre oggi, con Making Moments, soluzioni non solo di alta qualità, ma anche innovative e in grado di stupire perfino gli ospiti più esigenti e competenti".

Cinque categorie di proposte

La proposta comprende cinque categorie, che si addicono a ogni tipo di evento: il classico Banquet Royale, con cena e intrattenimento per gruppi numerosi, My Dinner Party, capace di creare un’atmosfera intima e rilassata tra amici o in famiglia, il Mix & Mingle, con un servizio informale e una selezione di finger food, bollicine e cocktail innovativi, il variegato Street Food Festival, un viaggio gastronomico in cui postazioni diverse propongono una selezione di pietanze da tutto il mondo e, infine, le interattive Live Stations, che vedono come protagonisti gli chef nella preparazioni dal vivo e personalizzazione di pietanze proprio dinanzi agli ospiti.



Da Roma a Sorrento

Tra le esperienze quelle proposte dal Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, il cui Banquet Royale è sul tema della Dolce Vita, un autentico tuffo negli anni '60 con proiezioni di scene del celebre film di Federico Fellini e un'orchestra che suona le musiche composte da Nino Rota. Sempre a Roma, l'Aleph Rome Hotel propone un My Dinner Party tecnologico con l’esperienza 'Le Petit Chef' un innovativo spettacolo multisensoriale, che coinvolge l'ospite con immagini, suoni e sapori.



All'Hilton Milan lo Street Food Festival è sinonimo di 'The 45th Parallel’', un'esperienza gastronomica attraverso le regioni del Nord Italia, in un percorso culinario dove gli stand gastronomici propongono prelibatezze tipiche del Piemonte, della Lombardia e del Veneto.



A Venezia, l'Hilton Molino Stucky propone 'The Venice Skyline', un Mix & Mingle sui tetti della città lagunare che ha come palcoscenico lo Skyline Rooftop Bar, il bar più alto di Venezia con la sua suggestiva terrazza.



All'Hilton Lake Como va in scena uno Street Food Festival tutto italiano dal titolo Just Eat IT, ambientato nel sundek al settimo piano dell'hotel. All'Hilton Sorrento Palace, invece, la Live Station ha una connotazione tutta campana, a tema Pizza School. Infine all'Hilton Rome Airport il Mix & Mingle abbraccia tutte le culture.