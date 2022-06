Palladium Hotel Group, il marchio TRS Hotel debutta in Europa

10:12

Nuovo traguardo per il Palladium Hotel Group, che con l’apertura del TRS Ibiza Hotel, struttura adults-only con formula all-inclusive, segna il debutto del brand TRS Hotels in Europa.

L’hotel sito a San Antonio, vicino a Cala Gració, è pronto ad accogliere gli ospiti offrendo un’ampia gamma di servizi a 5 stelle. In struttura un maggiordomo personale, tre ristoranti à la carte, cinque bar e la Zentropia Palladium Spa & Wellness.



“Presso TRS Ibiza Hotel il tipo di servizio, la gastronomia, il benessere, il design e l’intrattenimento hanno un timbro molto speciale perfetto per i soggiorni di soli adulti. Tra le cose che ci rendono unici, gli accordi con diversi ristoranti di successo e formule di intrattenimento in diverse località di Ibiza, per poter offrire agli ospiti aderenti al nostro programma 'The Signature Level' varie opzioni per usufruire del loro pacchetto all-inclusive al di fuori dell'hotel stesso. Siamo certi che TRS Ibiza Hotel diventerà in breve tempo un punto di incontro sia per visitatori sia per residenti”, afferma Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group. L.F.