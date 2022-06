Online il decreto di assegnazione del contributo per i b&b non imprenditoriali

15:09

È online, nella pagina 'Atti di concessione' del portale del Ministero del Turismo, il decreto di assegnazione del contributo destinato ai b&b a carattere non imprenditoriale.

A breve il Ministero procederà, perciò, alla liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, salvo buon esito delle verifiche preliminari alle erogazioni.



A tal fine, il dicastero chiede di comunicare tempestivamente - non oltre martedì 14 giugno - eventuali variazioni del codice Iban dichiarato in fase di presentazione dell’istanza, inviando una mail a sostegnieconomici.operatorituristici@ministeroturismo.gov.it. Nella mail dovranno essere trasmessi in allegato Documento di Identità, Codice Fiscale e modulo compilato, scaricabile a questo link.