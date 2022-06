Design di lusso a Grado, nasce il Laguna Faro Suites

17:25

Un all suite per soli adulti sta per essere inaugurato sull’isola di Grado, nell’Alto Adriatico tra Trieste e Venezia. Stiamo parlando del Laguna Faro Suites, il gemello elegante del vicino Laguna Palace Hotel, che aprirà le porte agli ospiti il 16 giugno.

Una vera e propria dependance di lusso, con 34 suite, che si affaccia sulla laguna e sul porticciolo ed è stata progettata da Patricia Urquiola. Nel realizzare gli interni la pluripremiata designer spagnola si è ispirata ai casoni, le case tradizionali dei pescatori in cui venivano utilizzati materiali come paglia, giunchi, corde e legno, con colori e arredi che riconducono al tipico paesaggio lagunare.



Esclusività e discrezione

Tutte le suite sono dotate di uno spazioso terrazzo, quasi tutte con vista mare, e il servizio si ispira al nuovo modello di ospitalità in ‘villas’. “Il vero lusso oggi è l’iper personalizzazione - sostiene la Urquiola -, un’accoglienza tanto domestica e avvolgente quanto discreta e riservata alla scoperta di itinerari e luoghi caratteristici”.



Tra i servizi un bistrò che serve la colazione, una piscina a sfioro sulla spettacolare terrazza panoramica, un’area wellness con sauna e bagno turco, un’area fitness e una zona relax. Gli ospiti possono anche avvalersi dei servizi e delle proposte wellness ed enogastronomiche del limitrofo Laguna Palace Hotel, così come approfittare dello stabilimento privato Tivoli per le giornate di mare.