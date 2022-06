Gto Vision Meeting: focus sul futuro del settore alberghiero

di Gaia Guarino

21:01

Il Vision Meeting organizzato dalla neo-startup Gto nasce con l'idea di costruire un ponte fra i giovani e i leader che li rappresentano. All'evento hanno partecipato diversi esponenti del comparto turistico tra cui Alessandro Nucara, direttore Generale Federalberghi; Marco Misischia, presidente nazionale Cna Turismo e Commercio; Francesco Mongiello, fndatore FormazioneTurismo.

"Quando Gto era nella mia mente, due anni fa, volevo creare una realtà che permettesse a chiunque di imparare da alcune delle migliori menti di questo settore e connettere le giovani promesse agli alberghi, che li vedono come una risorsa su cui investire" ha spiegato Kledis Brahimi, ceo & founder di Gto.



Durante il meeting si sono affrontati diversi temi come la mancanza di personale e la difficoltà di recruitment di giovani qualificati nell'hospitality, l'attrazione di nuove risorse sfruttando canali di comunicazione ad hoc, l'importanza della formazione. Inoltre, si è parlato di come la tecnologia possa contribuire a integrare il programma scolastico standard con un tipo di apprendimento come quello proposto da Hospitality Masterclass, l’e-learning firmato Gto.