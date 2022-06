CDSHotels e l’importanza di essere green, Miraglia: “Così tuteliamo ambiente e tradizioni”

12:24

Non è fatta solo di pratiche ecocompatibili la filosofia della sostenibilità ambientale che CDSHotels abbraccia da tempo declinandola in tutte le sue sfaccettature. Il gruppo alberghiero, infatti, propone agli ospiti esperienze che non abbiano un impatto sull’ambiente e sulle comunità locali ma che, anzi, consentano loro di scoprire quelli che il direttore commerciale Ada Miraglia (nella foto) definisce “i tesori autoctoni del nostro territorio, con la sua comunità e una specifica fauna selvatica. Si tratta – sottolinea - di una visione che contraddistingue la gestione aziendale in tutte le sue declinazioni: ad esempio, scegliere di privilegiare l’utilizzo di prodotti a chilometro zero, contribuisce sia allo sviluppo del territorio, sia alla riduzione di costi e conseguenti effetti nocivi sull’ambiente del trasporto. Soprattutto ci consente di offrire ai nostri clienti una proposta garantita da un alto standard qualitativo”.

La tutela del territorio

Il gruppo alberghiero ha inoltre adottato una best practice attenta a salvaguardare l’ambiente, a partire dall’uso di impianti di ultima generazione per la produzione di energia in grado efficientare il sistema diminuendo così i consumi elettrici, insieme all’utilizzo di fonti alternative per la produzione e l'autoconsumo di energia elettrica e acqua calda sanitaria, passando attraverso l’adozione di un sistema di domotica di controllo per ottimizzare anche i periodi in cui le camere delle strutture non sono occupate.