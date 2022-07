Sandals: torna dal prossimo anno il Dunn’s River in Giamaica

16:42

Tornerà con una veste completamente rinnovata in ottica up level a partire dal 24 maggio del prossimo anno il Sandals Dunn’s River in Giamaica, per il quale le prenotazioni sono state già aperte. Il Sandals Dunn’s River metterà a disposizione degli ospiti 260 camere ed è progettato per incarnare l’essenza giamaicana.

Questo è un progetto straordinario – ha commentato Adam Stewart, executive chairman di Sandals Resorts International -. Non vuole solo essere una nuova esperienza in un angolo della Giamaica particolarmente amato da molti, ma stabilirà un nuovo standard di lusso per il turismo, proprio qui nella nostra terra, con un resort di nuova generazione degno del suo passato nostalgico”.