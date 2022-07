Hilton: il brand Conrad Hotels & Resorts approda in California

08:00

Hilton sbarca in California con il suo brand di lusso Conrad Hotels & Resorts. Protagonista di questa nuova apertura è Los Angeles, la città degli angeli accoglierà una struttura da 305 camere nel cuore di downtown la cui punta di diamante sarà la Grand Avenue Suite, una suite con terrazzo vista L.A., sala da pranzo e salotto.

Il Conrad Los Angeles si proporrà con uno stile contemporaneo e un'offerta food di prestigio sotto la guida dello Chef José Andrés, oltre a un'attenzione al wellness con la Conrad Spa Los Angeles, 650 metri quadrati e 7 cabine per i trattamenti da scoprire per i momenti di puro benessere.



Come riporta breakingtravelnews.com, un'altra chicca di questo gioiello dell'hospitality sarà la collezione di opere d'arte custodita al suo interno, curata con Judith Tatar di Tatar Art Projects. Il Conrad Los Angeles, infine, ben si adatterà anche alle esigenze del settore Mice con spazi di oltre mille metri quadrati per organizzare meeting ed eventi fino a 300 persone.



Gaia Guarino