Aman sbarca a Miami nel 2024 con l’Aman Miami Beach

Il gruppo Aman arriva a Miami. Il brand alberghiero si è infatti aggiudicato il Versailles Hotel, edificio Art Deco sul Faena District di Miami Beach restaurato da Jean-Michel Gathy dove troveranno spazio 56 camere, mentre sempre sulla Collins Avenue, accanto all’hotel, nasceranno 22 boutique residence collocati una torre che riprenderà le linee sinuose dell’hotel.

L’idea di Aman per il suo sbarco a Miami è quella di riprendere le orme di quanto fatto a New York, con un consistente intervento di evoluzione urbana.



Le residenze che affiancheranno l’Aman Miami Beach sono state progettate dallo studio Kengo Kuma and Associates e prevedono terrazze avvolgenti, finestre dal pavimento al soffitto e pensiline galleggianti in legno. I proprietari del residence Aman Miami Beach beneficeranno avranno l'accesso ai servizi dell'hotel e un invito a entrare a far parte dell'Aman Club.



L’apertura della nuova destinazione Miami è prevista per il 2024.