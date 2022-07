Wyndham, accordo con Palladium per l’espansione del marchio Registry Collection Hotel

10:12

Wyndham Hotels & Resorts e Palladium Hotel Group hanno siglato un accordo strategico per espandere il brand Registry Collection Hotels. Il piano è di aggiungere 6.500 camere, attraverso l’inserimento in portofolio di 14 strutture a marchio TRS Hotels e Grand Palladium Hotels & Resorts gestite da Palladium Group in Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile.

In questo modo i resort all-inclusive di Wyndham saliranno a quota 26.



L’operazione

“L’espansione dell’offerta di Registry Collection Hotels si inserisce perfettamente nel percorso di crescita a livello mondiale di Wyndham nel settore del lusso e consente a un maggior numero di viaggiatori di accedere a nuove esperienze di eccellenza in alcune delle destinazioni più memorabili- commenta in una nota Geoffrey A. Ballotti, presidente e amministratore delegato di Wyndham Hotels & Resorts -. Questi all-inclusive sono progettati per garantire agli ospiti, sia che riscattino i punti Wyndham Rewards sia che prenotino direttamente, una vacanza di lusso all-inclusive”.



“Questo accordo con la compagnia alberghiera che ha una delle maggiori capacità di distribuzione negli Stati Uniti è una scelta vincente per noi - aggiunge Jesús Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group -. Questa collaborazione testimonia il nostro impegno verso il mercato americano grazie alla sua vicinanza e alla grande connettività aerea delle destinazioni caraibiche in cui operiamo. Siamo inoltre molto contenti di aggiungere sinergie tra il nostro programma Palladium Rewards e Wyndham Rewards®. In qualità di gestori, miglioriamo la nostra value proposition per i proprietari, aggiungendo a questo accordo il nostro grande know-how ed esperienza nella gestione di resort all-inclusive nei Caraibi”.



Le strutture

Le prime quattro proprietà a entrare nel marchio Registry Collection saranno: il Grand Palladium Colonial Resort & Spa; il Grand Palladium Kantenah Resort & Spa e il Grand Palladium White Sand Resort & Spa a Riviera Maya (Messico); e il TRS Yucatan Hotel a Riviera Maya (Messico).



Successivamente sarà la volta di: Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa (Cancun); Grand Palladium Vallarta Resort & Spa (Messico); Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino, Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa e Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa (Repubblica Dominicana); TRS Turquesa Hotel (Repubblica Dominicana); TRS Cap Cana Hotel (Repubblica Dominicana); Grand Palladium Jamaica Resort & Spa e Grand Palladium Lady Hamilton Resort & Spa (Giamaica); e Grand Palladium Imbassai Rersort & Spa (Brasile).



Il Dominican Fiesta Hotel & Casino (Repubblica Dominicana) entrerà invece a far parte della Trademark Collection by Whyndham.



Tutte e 15 le proprietà entreranno a far parte del programma fedeltà Wyndham Rewards.