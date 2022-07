Bluserena: estate in musica all’Is Serenas Badesi con RTL 102.5

13:58

Bluserena presenta un’estate a ritmo di musica. Presso lo charme resort 4 stelle Is Serenas Badesi Village (nella foto), nel Golfo dell’Asinara a Badesi in Sardegna, per 28 giorni gli speaker di RTL 102.5, RadioFreccia, Radio Zeta e RTL 102.5 NEWS trasmetteranno ogni giorno in diretta dal 25 luglio al 21 agosto.

Una partnership che si rafforza ulteriormente con una presenza esclusiva di quattro radio nel resort di Badesi. Oltre a musica, intrattenimento e informazione, gli speaker animeranno le giornate degli ospiti con diversi momenti di incontro come eventi live, dj set pomeridiani e serali, bar in spiaggia, l’angolo foto in cui immortalare le proprie vacanze e gadget ricordo.

“Siamo entusiasti di essere stati scelti ancora una volta come location per ospitare la trasferta estiva della radiovisione più ascoltata d’Italia, rinnovando la nostra collaborazione pluriennale. Bluserena sceglie da tempo come unico media partner per la pianificazione radio RTL.102, RadioFreccia, Radio Zeta e RTL 102.5 NEWS, e da anni è on air con un’importante pianificazione di passaggi spot sulle quattro emittenti – ha spiegato Maria Antonella D’Urbano, direttore sales & marketing -. Quest’anno Is Serenas Badesi Village ospita tutte e quattro le emittenti offrendo ai nostri ospiti l’occasione unica di incontrare alcuni degli speaker radiofonici più amati in diversi momenti della giornata. Musica, intrattenimento live e animazione rappresentano gli elementi distintivi della nostra offerta e questa collaborazione ci permette di essere ancora più protagonisti dell’estate italiana”.



Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5, ha aggiunto: “Siamo felici di essere anche quest’anno in uno dei villaggi più importanti di Bluserena con tutte le nostre emittenti-radiovisioni”.