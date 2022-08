Puglia: Palazzo Tafuri rinasce come boutique hotel grazie a due conti francesi

15:55

Uno dei più prestigiosi palazzi salentini, Palazzo Tafuri, è stato trasformato in hotel di lusso. L’iniziativa è di due conti francesi, che hanno messo in atto un acquisto e un restauro milionari. Come riporta La Repubblica inoltre, la nuova proprietaria è la presidente dei parchi botanici francesi.

Palazzo Tafuri, uno degli edifici più prestigiosi del centro storico di Nardò, è stato recentemente comprato da una coppia di facoltosi cittadini francesi, i conti Antoine d'Espous e Ghislaine d'Espous.



La loro identità, però, non era nota ai locali fino a quando il palazzo non ha assunto una nuova vocazione: un lussuoso boutique hotel con diciassette tra camere e suite. E con un occhio di riguardo per le piante grasse, scelte appositamente dalla proprietaria.



La tradizione che vede connesso palazzo Tafuri al mondo della natura prosegue ancora oggi con gli attuali proprietari. Nel 1600, infatti, colui che è stato, probabilmente, il primo residente era Vincenzo Maria Zimara, un erborista e farmacista molto noto in tutta la provincia, cosa a cui gli attuali proprietari rendono omaggio: ognuna delle 17 suite e camere espone una stampa di Blossfeldt, appassionato botanico del 1700, o una fotografia contemporanea di una pianta locale dell'artista salentino Rocco Casaluci.