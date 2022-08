Faern, il nuovo marchio dell'hospitality di lusso, pronto al debutto in Svizzera

14:31

Un nuovo brand dedicato all’ospitalità di lusso si prepara a debuttare sulle Alpi svizzere: da dicembre il marchio Faern farà da collettore a una nuova serie di resort lifestyle.

Il brand debutterà con due hotel: Faern Arosa Altein, nel villaggio di Arosa nella Valle di Schanfigg e Faern Crans-Montana Valaisia, nel canton Vallese.

Il brand Faern è stato creato da Romain Semmel e Thibault Catala, che hanno entrambi un background nel settore dell'ospitalità e hanno co-fondato la società di investimento Vertell Asset Management, specializzata nel settore degli hotel e dei resort.

“Previsto per essere il nuovo hotspot della Svizzera per sciatori e snowboarder amanti della neve – hanno spiegato i fondatori a TTG Media -, proporrà un’offerta di alto livello anche nella stagione estiva con attività benessere, percorsi escursionistici e ciclabili".

Il marchio Faern rappresenta l’evoluzione dal tedesco di Feiern, che significa ‘celebrare’.



Il design dei resort sarà ispirato ai tradizionali interni alpini in stile anni '70 e le strutture si troveranno a pochi minuti dagli impianti di risalita.

Entrambe le destinazioni avranno una particolare attenzione per il benessere, con piscine interne ed esterne per ospiti e visitatori. La ristorazione includerà ristoranti e cocktail bar, con eventi apres-ski in inverno e feste a bordo piscina durante i mesi estivi.