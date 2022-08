Un resort fatto di autobus, l’idea di Singapore

11:07

Un resort realizzato dentro 20 autobus di trasporto pubblico dismessi. È questa l’idea di WTS Travel, che a Singapore realizzerà entro il 2023 il nuovo singolare resort vicino al Changi Village Hawker Centre.

L’idea, come riporta The Straits Time, è nata un paio di anni fa, per fare vivere agli ospiti qualcosa di diverso.



Ogni camera avrà 28 metri quadrati di superficie con tutti i comfort e un’area esterna di 15 metri quadrati attrezzata con griglia e focolare.



L’azienda spera di riuscire a cogliere il rimbalzo del turismo dopo la pandemia di Covid con questa nuova iniziativa che dovrebbe incuriosire i turisti.