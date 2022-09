Wyndham Hotels & Resorts acquisisce il brand Vienna House

15:09

Wyndham Hotels & Resorts ha annunciato oggi l'acquisizione del marchio Vienna House per 44 milioni di euro, un’operazione che aggiunge al suo portafoglio 40 hotel e più di 6.000 stanze di fascia alta e media.

Wyndham ha acquisito il marchio Vienna House da HR Group, con sede a Berlino, uno dei principali operatori alberghieri europei e partner di lunga data in franchising di Wyndham. HR Group continuerà a gestire gli hotel Vienna House esistenti nell'ambito di accordi di franchising a lungo termine con Wyndham.



La mossa consente a Wyndham di far crescere il marchio Vienna House; dopo il closing, il marchio Vienna House entrerà a far parte del portafoglio di marchi di Wyndham e andrà sotto il nome di Vienna House by Wyndham.



L'acquisizione del marchio aggiunge 28 hotel nella sola Germania, consolidando ulteriormente la presenza di Wyndham in uno dei suoi più grandi mercati europei, permettendo l’espansione anche nei paesi circostanti.



"L'Europa continua a presentare una crescita accelerata per il settore dei viaggi, con una forte domanda sia leisure che buisiness - ha affermato Geoff Ballotti, presidente e amministratore delegato di Wyndham Hotels & Resorts -. Gli ambiziosi piani di sviluppo del marchio sono in linea con i nostri obiettivi di distribuzione, rendendo l’acquisizione una base perfetta per continuare la nostra crescita internazionale e rafforzare la nostra posizione e il nostro impegno per la regione".



Vienna House è un marchio di ospitalità conosciuto in tutta Europa che si rivolge a un'ampia fascia di viaggiatori d'affari e di piacere, con un portafoglio di hotel di alta qualità, inclusi Vienna House e Vienna House Easy, situati in molte destinazioni in tutta Europa, tra cui Berlino, Monaco, Praga, Cracovia e Bucarest.