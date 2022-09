Accor: il 22 settembre a Milano recruiting senza curriculum

15:09

Solo talento, niente curriculum. Accor organizza il 22 settembre a Milano una giornata di recruiting con una formula innovativa. Al Novotel Milano Nord Ca' Granda si svolgerà "Spazio al Talento! By Accor", un evento di reclutamento speciale che prevede un processo rapido e mirato per le selezioni, con l'intenzione di far fronte alla carenza di personale che coinvolge il comparto alberghiero.

Come riporta la società in una nota, sono circa 25 le posizioni di lavoro aperte in 4 professioni, per 10 hotel della catena. Il programma prevede un incontro immediato con 10 reclutatori degli hotel Ibis, Mercure e Novotel di Milano e della Lombardia. Per i candidati ci sarà la possibilità di ottenere un 'buono per l'assunzione' direttamente sul posto.



"Per tutta la giornata - si legge nella nota - i reclutatori di ogni struttura saranno disponibili a incontrare i candidati, grazie a un efficiente processo di reclutamento basato sulle attitudini delle persone per le professioni di reception, sale, bar e cucina: preparare un cocktail, servire dei piatti, interagire con un cliente alla reception e infine, in cucina, la sfida obiettivo Top Chef per preparare un'insalata o un altro piatto freddo in 12 minuti. Efficienza, rispetto delle istruzioni, creatività, precisione, organizzazione".



Il feedback dei reclutatori sarà immediato. Nei giorni successivi alla selezione sarà possibile firmare presso la nuova sede di lavoro. "Un terzo delle nostre assunzioni ha meno di 26 anni - spiega Alessandro Arborio Mella (nella foto), vp talent & culture, Accor Italia, Grecia, Israele e Malta - e dobbiamo sapere come innovare in questo campo per affrontare la sfida della carenza di personale nel settore. Per questo motivo mettiamo in comune questa giornata di reclutamento senza Cv per diversi hotel della stessa area geografica, cosicché i candidati possano avere un maggiore contatto con i nostri professionisti e con la diversità delle loro professioni, e che tutti possano trovare l'opportunità giusta per loro".