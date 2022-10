IHG porta il brand voco in Belgio, new entry a Bruxelles nel 2023

17:24

Una struttura innovativa e unica nel suo genere, che trasformerà il panorama ricettivo della capitale del Belgio. IHG Hotels & Resorts firma il suo nuovo voco di Bruxelles, la cui apertura è prevista per l’autunno 2023.

Il voco Brussels City North avrà 92 camere, un ristorante e un centro congressi e sarà adiacente all’Innovation Centre, dando così vita a un hub per l’innovazione dell’ospitalità.

Situato a Nord della città, sarà caratterizzato da una suggestiva torre di 50 metri con enormi vetrate che offrono viste panoramiche sullo skyline di Bruxelles.

Il brand voco è ora presente in 15 Paesi e, spiega TopHotelNews, dal 2018 ci sono state 40 aperture e altre 34 in pipeline. Solo in Europa le strutture con questo brand sono 15, con altri 14 in cantiere. Tra le new entry il voco a 85 camere Frankfurt Airport West, la cui consegna è prevista per il primo trimestre 2025 in Germania; il voco Resort Szklarska Poreba, 100 camere, che aprirà in Polonia nel 2024 e il voco Beaune di 75 camere, in arrivo in Francia nel quarto trimestre del 2023.