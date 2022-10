08:00

“Una scelta coraggiosa, in tempi d'incertezza e rincari energetici: Garibaldi Hotels intende sfruttare al massimo l'onda lunga della ripresa prolungando la stagione delle sue strutture. "In realtà - precisa il direttore generale del gruppo, Fabrizio Prete - non è una novità, bensì una strategia di business ben mirata, con la quale continuiamo un percorso già intrapreso negli ultimi anni". Ecco dunque che alcuni hotel al mare sono ancora aperti, "e anche Borgo Pulciano in Umbria rimarrà operativo fino al 1 novembre, mentre il San Giusto a Roma e la Dimora Sant'Anna in Puglia restano aperti tutto l'anno…". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)