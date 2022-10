Radisson Hotel Group: il piano di espansione per i prossimi cinque anni

10:31

Radisson Hotel Group prosegue nel suo piano quinquennale di espansione e trasformazione. Negli ultimi mesi, il gruppo ha continuato ad espandere il suo portafoglio di resort con nuove aperture in destinazioni chiave per il leisure come Saidi (Marocco), Batumi (Georgia) e Phuket (Thailandia), portando il portafoglio di resort del Gruppo a più di 120 proprietà in funzione e in fase di sviluppo, creando così più possibilità per i suoi ospiti e opportunità per i suoi proprietari.

Anche in Italia si conferma l’espansione di Radisson Hotel Group con diverse nuove aperture. Il triennio del 2022- 2025 si inaugurerà con l’apertura del Radisson Hotel Ferrara a dicembre 2022 e proseguirà a marzo 2023 con uno dei progetti più importanti del gruppo, il Radisson Collection Hotel Santa Sofia a Milano. Sempre nel 2023, ma a luglio, arriverà il Radisson Blu Hotel a Firenze. Nel 2025 ci sarà l’inaugurazione del Awa Hotel Bologna, a member of Radisson Individuals mentre nel mese di dicembre ben due aperture, Radisson Blu Hotel, Rome Fiumicino Airport e Radisson Collection Hotel, San Marco Venice, che concluderanno il triennio di sviluppo sulla Penisola.



Altri marchi, come il marchio Radisson RED, si sono espansi a Oslo, Urumqi, la seconda città più grande dell’entroterra Nord-occidentale della Cina, nonché centro culturale e commerciale; Biratnagar, una città metropolitana del Nepal; e Beihai, un porto marittimo sulla sponda nord del Golfo del Tonchino in Cina. Inoltre, sono state firmate e aperte nuove strutture Radisson, Radisson Blu e Radisson Collection a Istanbul, Cluj e Perth.



"Grazie alla fiducia dei nostri proprietari e alla rilevanza dei nostri marchi, stiamo vivendo un anno incredibilmente attivo – dice Elie Younes, executive vice president e global chief development officer di Radisson Hotel Group -. La macro visione del mercato porta con sé ulteriori ambiguità e incertezze ma si spera che arrivino anche alcune opportunità nei prossimi 12 mesi all'interno del nostro settore. Rimarremo reattivi e ottimisti".



Ampliando lo sguardo al resto d’Europa, in Grecia, Radisson Hotel Group ha registrato una crescita record con quattro acquisizioni e tre aperture, guidando l'attività di sviluppo internazionale nel Paese e portando il portafoglio del gruppo a otto hotel e resort con quasi 1.000 camere in funzione e in fase di sviluppo. In Polonia, il Gruppo ha ampliato il suo portafoglio di 23 hotel, con oltre 5.200 camere in attività e in fase di sviluppo e ha introdotto due nuovi marchi nel mercato polacco con l'apertura di Radisson RED Gdańsk e Andersia Hotel & Spa Poznań, membro di Radisson Individuals.



Medio Oriente, India, Apac

In occasione del recente Future Hospitality Summit, il gruppo ha annunciato i suoi ultimi piani di espansione per il Medio Oriente, che prevedono l'aggiunta di oltre 5.000 posti letto nei prossimi cinque anni. Questo mese sarà inaugurato anche l'attesissimo Radisson Beach Resort Palm Jumeirah, dopo il successo dell'apertura del Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island all'inizio di quest'anno, il primo resort Radisson in Medio Oriente.



In India, Radisson è uno dei maggiori gruppi alberghieri internazionali con oltre 100 hotel in attività e in fase di sviluppo e mira a raddoppiare il proprio portafoglio entro il 2050. Nel corso dell'anno, il gruppo lancerà qui la sua prima struttura con il marchio Radisson Individuals Retreat, un'estensione del marchio lifestyle in linea con la forte domanda del mercato di esperienze uniche e incentrate sul ritiro.



Nell'area Apac, il gruppo ha continuato ad accelerare i suoi piani di espansione aprendo nuove business unit dedicate a Bangkok, Ho Chi Minh City, Jakarta e Sydney, creando team di sviluppo e operativi locali che offrono competenze linguistiche e capacità di supporto nei mercati principali.