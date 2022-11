La formula IHC: terme e territorio per conquistare i big spender arabi

di Alberto Caspani

13:58

Per le 5 strutture di Italian Hospitality Collection, terme e territorio sono ormai un binomio inscindibile nella conquista di nuove nicchie di mercato. La dimostrazione viene dai Bagni di Pisa, che in meno di un anno sono riusciti a trasformarsi nella destinazione di riferimento della clientela arabica alto-spendente in Toscana. “Grazie all’eccezionale ippodromo del Parco San Rossore - spiega Thomas Parenti, direttore dello storico 5 stelle di San Giuliano Terme - nel 2021 abbiamo iniziato ad accogliere gli ospiti internazionali del Longines FEI Endurance Championship lì ospitato, bissando il successo con i Vim Spa Campionati Italiani Endurance 2022 Open. Il Middle East road show di IHC ha agevolato la fidelizzazione, così come il conseguente arrivo a giugno di FlyDubai sull’aeroporto di Pisa”.

Il boom della clientela estera

L’allargamento della clientela estera, che in estate sale al 70% dei pernottamenti, ha permesso non solo il ripristino delle cifre pre-Covid, ma sta propiziando innovazioni sull’intera filiera del gruppo: espande la stagionalità termale rispetto ai mesi autunnali, favorisce la rotazione dei tanti repeater anche sulle strutture toscane di Grotta Giusti e Fonteverde, nonché verso Le Massif Hotel in Val d’Aosta d’inverno e Chia Laguna Resort in Sardegna d’estate, specializza i trattamenti. “Le diverse esigenze della clientela del Golfo - aggiunge la sales manager Barbara Fantelli - stanno contribuendo a ideare prodotti diversificati per donna e uomo che perfezioneremo nel 2023, sia col programma Equilibrium Lady50+, che col nuovo Thalasso Mindfulness”.