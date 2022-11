Smy Hotels cresce in Italia con il 4 Viale Masini di Bologna

12:59

Smy Hotels rafforza la sua presenza in Italia prendendo in gestione il 4 Viale Masini di Bologna, struttura di proprietà del Gruppo Bulgarella. Il boutique hotel, che ha preso il nome di Smy Bologna Centrale, ha 82 camere ed è vicino alla stazione, a pochi passi dal centro storico. Mette a disposizione anche un ristorante e una sala meeting.

“L’hotel di Bologna - commenta il presidente di Smy Hotels, Ovidio Andreas (nella foto a destra insieme a Ray Lo Faso) – è un passo importante per la crescita della compagnia in Italia, dove è prevista un’ulteriore apertura entro il 2023”. Il gruppo è presente, nel nostro Paese, anche a Roma, Alghero e in Alto Adige, mentre in Europa ha strutture a Lisbona, Algarve, Tenerife, Formentera, Kos, Santorini, Mikonos e Bruxelles.



Il percorso del Gruppo Bulgarella

“La nostra azienda, nonostante il periodo non semplice per il comparto turistico, sta continuando a lavorare e a investire nel settore, progettando nuove strutture come quelle di Sarzana e Balestrate e trovando accordi commerciali con importanti partner internazionali che possano portare nuovi flussi turistici nelle nostre città - spiega Ray Lo Faso, direttore generale del settore alberghiero del Gruppo Bulgarella -. Siamo lieti di annunciare questo accordo con Smy Hotels per il nostro hotel di Bologna e siamo orgogliosi di farlo a pochi giorni dagli Stati Generali del Turismo, dove si è parlato di rilancio del settore post pandemia e del quadro geopolitico attuale".