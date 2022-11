12:32

Il gruppo alberghiero messicano Palace Resorts approda in Europa con un colpo da maestro nell’ambito dell’albergatoria di lusso: l’acquisizione del 75% di Cogeta Spa, holding che controlla Baglioni Hotels & Resorts.

Nell'ambito di quella che la coppia definisce una "partnership finanziaria strategica" il gigante messicano - i cui ricavi ammontano a 800 milioni - ha rilevato la quota di maggioranza della holding, ma l'amministratore delegato di Baglioni, Guido Polito (nella foto), è rimasto a capo della società, con la famiglia e la squadra italiana di manager al comando.



Nel portafoglio di Palace, aggiunge Travel Weekly, ci sono nove resort all-inclusive a Cancun, Playa del Carmen, Cozumel e Los Cabos in Messico e Ocho Rios in Giamaica, a marchio Palace, Moon Palace e Le Blanc.

Se l'operazione rappresenta per il player messicano l'occasione per sbarcare in Europa, per Baglioni è senz'altro un formidabile trampolino di lancio per penetrare in modo capillare nel mercato statunitense, che rappresenta il 70% delle attività di Palace Resorts. L'ultima new entry di Baglioni, Casa Baglioni a Milano, aprirà il 16 gennaio 2023.