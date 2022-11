Eletto il nuovo presidente di Relais & Châteaux: è Laurent Gardinier

11:30

Relais & Châteaux ha un nuovo presidente: Laurent Gardinier. L’imprenditore francese succederà a Philippe Gombert (con lui nella foto) a partire dal primo gennaio 2023, al termine di un periodo di transizione di sei settimane.



Il neoeletto, comproprietario insieme ai fratelli del Relais & Châteaux Domaine Les Crayères in Champagne e del ristorante parigino Relais & Châteaux Le Taillevent (2 stelle Michelin), fino ad oggi è stato attivo nell’associazione come Delegato per la Francia ed è membro del Consiglio di amministrazione da 17 anni. “Intendo lavorare su questi punti fondamentali - ha spiegato Laurent Gardinier -: la riduzione dell'impronta ambientale con l'implementazione di soluzioni economicamente realistiche; la tutela della diversità, in particolare sotto l'impulso degli Chef; il rispetto per ognuno dei nostri dipendenti e una maggiore responsabilità sociale, mantenendo al contempo gli equilibri finanziari dell’Associazione".

Il Comitato esecutivo

Gardinier ha già formato il suo Comitato esecutivo con il quale garantirà la governance dell'associazione. Sarà composto da otto membri, quattro dei quali nuovi.

Mauro Colagreco del ristorante Relais & Châteaux Mirazur (3 stelle Michelin a Mentone - Francia) entra per la prima volta a fare parte del Comitato Esecutivo in qualità di Vicepresidente Chef e guiderà il World Culinary Council, il gruppo di lavoro composto da 18 cuochi provenienti da tutto il mondo incaricati di guidare e ispirare lo sviluppo dell’associazione nel perimetro di una cucina sempre più locale, etica e sostenibile.

A rappresentare gli associati del Vecchio Continente è stato chiamato ancora una volta Vito Cinque, proprietario del Relais & Châteaux Il San Pietro di Positano; mantiene il ruolo di Vicepresidente Europa, che ricopre dal 2017.



Guerrini riconfermato per l'Italia

Danilo Guerrini, Direttore e Maitre de Maison del Relais & Châteaux Hotel Borgo San Felice a Castelnuovo Berardenga, è stato riconfermato alla guida della Delegazione italiana, ruolo che ricopre dal 2019.

Al suo fianco per i prossimi cinque anni ci saranno Vincenzo Bianconi, proprietario del Relais & Châteaux Palazzo Seneca di Norcia che ricoprirà il ruolo di Vicedelegato, ed Emanuele Scarello del ristorante Relais & Châteaux Agli Amici dal 1887 (2 stelle Michelin a Godia) che, in qualità di Chef Rappresentante, sarà anche il portavoce della rete locale degli chef all’interno del World Culinary Council.