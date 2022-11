Gioiello luxury sul Garda: nasce SPA-Hideaway Cape of Senses

15:56

Aprirà a luglio 2023 sopra Torri del Benaco, in provincia di Verona, quello che già si preannuncia come uno dei gioielli della ricettività luxury del lago di Garda. Stiamo parlando di SPA-Hideaway Cape of Senses, un adults only con 55 suite, 15mila mq di superficie, un’enorme Spa, e poi ancora 3 piscine, due ristoranti, 450 mq di ambiente acquatico e un panorama a 180 gradi sul lago.

I lavori per la costruzione sono iniziati ad aprile 2022 grazie a un’idea dei proprietari, la famiglia Margesin di Lana (BZ).



Le suite

Tutte le stanze saranno realizzate in materiali naturali e con colori essenziali: 22 saranno Junior Suite Vista Lago, 22 Suite Vista Lago, 7 Signature SPA Suite Vista Lago, 2 Sky Suite Vista Lago con jacuzzi e terrazza e, infine, 2 Sky Pool Suite Vista Lago, con piscina privata 6x3 metri, su una terrazza di 100 mq e una struttura mobile per dormire guardando le stelle.

Lo SPA-Hideaway Cape of Senses sarà una struttura Adults Only (da over 14 anni), con pernottamenti di un minimo di tre notti, e resterà aperta per undici mesi l’anno.

Per integrarsi con l'ambiente circostante l'hotel si svilupperà su tre piani. Le grandi vetrate all'ingresso e nella zona bar avranno il compito di trasportare la natura all'interno. All'ultimo piano i due ristoranti - Al Tramonto e l'osteria La Pergola -, mentre la colazione e il pranzo saranno serviti sulla terrazza panoramica circondata da ulivi. L'orto e le erbe aromatiche dell'hotel forniranno gli ingredienti più freschi e anche la carta dei vini sarà legata ai produttori del territorio.

In un'area separata è stata poi progettata una sala per riunioni e piccoli eventi.