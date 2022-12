Choice Hotels, lo sviluppo: il brand Sleep Inn approda anche in Europa

09:21

Con l’anno nuovo continua il piano di espansione di Choice Hotels International, che ha deciso di introdurre anche in Europa il brand Sleep Inn, già affermato in altre aree e che negli Stati Uniti è attivo già da dodici anni.

Un marchio lifestyle che si rivolge a una clientela sofisticata, alla ricerca di hotel dove poter sfuggire al frenetico ambiente urbano per rilassarsi e riposarsi. “Le esigenze del settore e degli ospiti si stanno evolvendo rapidamente, accelerate da una ridefinizione delle priorità a seguito della pandemia - spiega a TopHotelNews il ceo di Choice Hotels Emea, Jonathan Mills - e noi riconosciamo la necessità di essere pronti per il futuro, evolvendo il nostro portafoglio di marchi in modo che siano più in sintonia con le esigenze dei franchisee e dei clienti”.



Le linee guida

In questo quadro si inserisce il lancio degli Sleep Inn, che fa seguito al rilancio dei brand Comfort, Clarion e Quality, avviato a inizio 2022. Per aderire al marchio upper midscale le linee guida del gruppo sono la responsabilità sociale della struttura, che deve anche garantire ai propri ospiti un servizio efficiente, tocchi personali, design attento e opzioni food & beverage di qualità. A questo proposito il menu Sleep Balanced, creato in collaborazione con un team di chef, dietisti e nutrizionisti, offre piatti progettati per bilanciare i livelli di energia utilizzando ingredienti stagionali, biologici e di provenienza locale, ove possibile.



La sinergia giorno-notte

Le camere dei Sleep Inn, poi, sono progettate per creare un ambiente rigenerante, incluso un letto che il gruppo definisce ‘design to dream’ e che deve garantire la qualità del riposo. Una sinergia giorno-notte il cui obiettivo dev’essere aiutare i viaggiatori a mantenere l’equilibrio e a ricaricarsi durante il viaggio.



“Il lancio di Sleep - conclude Mills - ha un potenziale incalcolabile; non solo presenta un nuovo concetto di marchio ai franchisee esistenti, ma apre le porte a nuovi partner che ritengano di possedere la risorsa e il pubblico per capitalizzare il fascino contemporaneo del brand”.