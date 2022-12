Viva Magenta è il Pantone 2023, un colore ‘forte e audace’ per la moda e il design

13:58

“Un colore audace, pieno di spirito e inclusivo”. È il Viva Magenta il Pantone 2023. Gli esperti del Color Institute hanno individuato nel colore identificato con il codice 18-1750 la tonalità che influenzerà lo stile, la moda, nonché il mondo dell’architettura e del design il prossimo anno.

Della famiglia dei rossi, con sfumature violacee, il nuovo Pantone per gli esperti del Color Institute “è coraggioso e senza paura, un colore pulsante la cui esuberanza promuove una celebrazione gioiosa e ottimista”, si legge su Ansa.it.



Le sue nuance rispondono al bisogno collettivo di forza, dopo gli ultimi eventi geopolitici.



Viva Magenta vuole essere una spinta alla sperimentazione, unendo la natura a quello che il Pantone Color Institute ribattezza come Magentaverso.



Le sue tonalità bilanciano l’audacia con una sensazione di divertimento. Il colore del 2023 trasuda ribellione, ma non a scapito della morbidezza. Equilibrando toni caldi e freddi, incarna un’espressione di grazia, ispirandoci a presentarci con fiducia e umanità.