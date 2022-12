08:08

"Personalizzazione, esperienza, sostenibilità e soprattutto più servizi, e di maggiore qualità. Sono queste le priorità della clientela post pandemica, che ha ripreso a viaggiare ma con consapevolezza e sensibilità ben diverse rispetto al passato.

E gli hotel? Hanno saputo rispondere in modo adeguato alla sfida? A far luce sui mutamenti della ricettività post-pandemica è l'ultimo sondaggio realizzato dal Dipartimento di Ricerca di World Capital Group - 'Turismo in Italia: tendenze e andamento della stagione estiva 2022' -, che WCG ha condiviso con TTG Italia.



"Un quadro - ci spiega Cristina Gentile, responsabile del Dipartimento Hospitality di World Capital Group - che sorride agli hotel, evidenziandone l'efficacia della reazione".

"In due anni di lockdown - sottolinea Gentile - lo standard abitativo è cresciuto e ora la pretesa qualitativa è aumentata. Il cliente, quando arriva in albergo, non si accontenta di 'stare come a casa', ma pretende qualcosa di più".

Su questo punto gran parte degli attori della ricettività ha risposto in modo adeguato; la metà del panel di imprenditori e rappresentanti di gruppi alberghieri intervistati ha infatti dichiarato di aver introdotto nuovi servizi nelle strutture soprattutto sul fronte della digitalizzazione (20,8 per cento) e delle aree fitness e relax (16,7 per cento). Tra i plus le cooking class, le esperienze interne all'hotel ma anche esterne, sul territorio, oltre a nuove opzioni di food & beverage"... (continua sulla digital edition)